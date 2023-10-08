В Конгрессе США допустили поставки оружия ХАМАС с Украины

Конгрессмен США Тейлор-Грин: ХАМАС мог получить оружие благодаря Киеву

Американское оружие, которое бойцы палестинского движения ХАМАС вероятно могут применять во время атаки на Израиль, могло быть доставлено с территории Украины и Афганистана. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в социальной сети X (бывший Twitter).

Она призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые применяет ХАМАС.

«Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое», — написала американский политик.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».