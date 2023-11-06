Боррель признал влияние конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Киева

Боррель: конфликт на Ближнем Востоке влияет на поддержку Украины со стороны ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что конфликт на Ближнем Востоке оказывает влияние на поддержку Украины со стороны Евросоюза (ЕС). Трансляция программной речи на конференции послов стран организации доступна в соцсети Х.

«Обе войны совершенно разные, но давайте говорить честно: кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на нашу политику по Украине», — заявил он.

При этом политик подчеркнул, что необходимо бороться с видением действий Брюсселя на Украине и в Израиле как политики двойных стандартов.

Ранее Боррель призвал «не забывать об Украине» после того, как не получил об этом военном конфликте ни одного вопроса от журналистов.