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12:32, 6 ноября 2023Мир

Боррель признал влияние конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Киева

Боррель: конфликт на Ближнем Востоке влияет на поддержку Украины со стороны ЕС

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что конфликт на Ближнем Востоке оказывает влияние на поддержку Украины со стороны Евросоюза (ЕС). Трансляция программной речи на конференции послов стран организации доступна в соцсети Х.

«Обе войны совершенно разные, но давайте говорить честно: кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на нашу политику по Украине», — заявил он.

При этом политик подчеркнул, что необходимо бороться с видением действий Брюсселя на Украине и в Израиле как политики двойных стандартов.

Ранее Боррель призвал «не забывать об Украине» после того, как не получил об этом военном конфликте ни одного вопроса от журналистов.

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      Варвара Кошечкина
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