В Евросоюзе призвали не забывать об Украине

Боррель не получил вопросов от журналистов об Украине перед встречей глав МИД

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал «не забывать об Украине» после того, как не получил об этом военном конфликте ни одного вопроса от журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге журналисты не задали Боррелю ни одного вопроса о военном конфликте с участием Украины. После выступления, посвященного по большей части палестино-израильскому конфликту, глава дипломатии сам напомнил о важности этого вопроса.

«Не забывайте об Украине, не забывайте, что там продолжаются боевые действия, это будет в повестке», — обратился Боррель к журналистам. Также он сказал, что во время встречи будет обсуждаться ситуация в Нагорном Карабахе и борьба с обходом введенных Европой против России санкций.

Ранее издание The New York Times заявило, что Израиль и Украина могут начать соперничество за то, чтобы получать военную помощь от США. Стало известно, что американские власти приняли решение передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, обещанных Украине ранее.

