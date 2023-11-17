«Пришло время перестать грезить о поражении России» Почему на Западе больше не верят в победу Украины?

WSJ призвала Запад перестать верить в иллюзии о поражении России на Украине

На фоне приближения второй годовщины начала конфликта на Украине авторы статьи американской деловой газеты The Wall Street Journal заявили, что «пришло время прекратить магические размышления» о поражении Москвы, и перечислили главные достижения России за время специальной военной операции (СВО).

Украина провалила летнее контрнаступление

Так, на Западе признали, что украинское контрнаступление не привело к прорыву, который мог потенциально сыграть роль в переговорах Киева и Москвы. То, что украинские войска не смогут добиться прорыва, в начале ноября признал главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, это произошло из-за отсутствия технологий.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Авторы статьи американской деловой газеты The Wall Street Journal почеркнули, что время на стороне российского президента Владимира Путина и на линии фронта нет признаков того, что Россия проигрывает войну.

Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке вышла на первый план после эскалации конфликта Израиля и Палестины, в связи с чем поддержка Украины США, вероятно, сократится из-за отказа в Конгрессе включить помощь Украине в проект бюджета на следующий год и пророссийских заявлений кандидата в президенты от республиканской партии и бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Комментируя ситуацию, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал предположение, что поддержка Украины может способна сыграть с Вашингтоном злую шутку и привести к протестным настроениям внутри общества США. По его мнению, страну ожидает «хаос гражданского неповиновения».

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С начала СВО Россия добилась существенных достижений

Американские обозреватели газеты также отметили, что российская экономика пострадала из-за западных санкций, однако не понесла такого ущерба, который ожидали в Европе и США. Помимо этого, аналитики отмечают укрепление власти Путина за последние полгода, твердую поддержку со стороны народа и российских элит.

Экономический рост в 2023 году оценил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в сентябре-октябре показатель превышает пятипроцентную отметку.

У нас в этом году рост ВВП будет 2,8-2,9 процента, а то и 3 процента. А в ведущих экономиках Европы — минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают Владимир Путин президент России

Россия также добилась внешнеполитических достижений. Китай и Индия предоставили важную поддержку российской экономике, наращивая импорт российской нефти и других сырьевых товаров. Так, вместо того, чтобы беспокоиться о потере рынков в Европе, Москва решила, что в экономической сфере более выгодно стать партнером Китая. В 2022 году Китай стал главным торговым партнером России — за год товарооборот между Пекином и Москвой вырос на 29,3 процента, до рекордных 190,27 миллиарда долларов.