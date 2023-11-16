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08:33, 16 ноября 2023Мир

В США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю

Сенат США принял план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сенат США принял план продолжения финансирования федерального правительства с целью предотвратить приостановку его работы, исключив помощь чрезвычайную помощь союзникам Украине и Израилю. Об этом сообщает Bloomberg.

Законопроект, который уже был принят в Палате представителей Конгресса США, поддержали 87 сенаторов. Ожидается, что американский лидер Джо Байден подпишет его 17 ноября.

«Эта мера обеспечивает две вещи, на которых я и другие демократы настаивали в течение нескольких недель: она позволит избежать закрытия правительства и сделает это без каких-либо жестоких сокращений», — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Ранее источники в американской администрации сообщили CNN, что Байден одобрит и подпишет законопроект о государственном финансировании без пунктов о предоставлении помощи Украине и Израилю в том случае, если его примет Сенат.

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      Семен Александров
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