Стало известно о намерении Байдена одобрить бюджет без помощи Киеву и Израилю

CNN: Байден подпишет документ о бюджете без пунктов о помощи Украине и Израилю

Действующий президент США Джо Байден одобрит и подпишет законопроект о государственном финансировании без пунктов о предоставлении помощи Украине и Израилю в том случае, если его примет Сенат. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает CNN.

«Конгресс должен также решить неотложные вопросы национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ, WIC [программа питания для женщин, младенцев и детей] и другие важные приоритеты, которые имеют двухпартийную поддержку», — заявил журналистам источник.

Ранее стало известно, что Палата представителей США одобрила двухэтапный проект бюджета без помощи Украине и Израилю, ранее внесенный ее спикером Майком Джонсоном. Документ предполагает двухэтапное финансирование правительственных программ. Часть из них, связанная с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована в срок до 19 января. Средства на остальные правительственные сектора будут рассчитаны до 2 февраля.

Чтобы избежать приостановки работы правительства, Сенат должен успеть одобрить документ до пятницы, 17 ноября.

