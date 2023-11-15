Палата представителей США приняла двухэтапный проект бюджета без помощи Украине

Палата представителей США одобрила двухэтапный проект бюджета без помощи Украине и Израилю, ранее внесенный ее спикером Майком Джонсоном. Об этом сообщает телеканал CNN.

По результатам голосования, за законопроект о финансировании правительства высказались 336 конгрессменов, против — 95. Для его принятия необходимы были голоса двух третей членов палаты. Чтобы избежать шатдауна, Сенат должен успеть одобрить документ до пятницы, 17 ноября.

12 ноября спикер Палаты представителей США Майк Джонсон менее чем за неделю до возможного шатдауна предложил законопроект по финансированию правительства страны, в который снова не вошли расходы на помощь Украине.

Документ предполагает двухэтапное финансирование правительственных программ. Часть из них, связанная с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована в срок до 19 января. Средства на остальные правительственные сектора будут рассчитаны до 2 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала предложенный спикером Палаты представителей законопроект, назвав его несерьезным предложением и источником еще большего хаоса.