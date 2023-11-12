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02:28, 12 ноября 2023Мир

В Белом доме раскритиковали план по предотвращению шатдауна в США

Белый дом назвал несерьезным проект по предотвращению шатдауна в США

Фото: Pixabay

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала несерьезным предложенный спикером Палаты представителей Майком Джонсоном план по предотвращению шатдауна в США. Заявление опубликовано на сайте американской администрации.

По словам представителя, проект внесет лишь больший хаос среди республиканцев в преддверии возможной приостановки работы правительства.

«Республиканцы в Палате представителей теряют драгоценное время на несерьезное предложение, подвергнутое критике членами обеих партий», — указала Жан-Пьер.

Она добавила, что шатдаун поставит под угрозу важнейшие приоритеты национальной безопасности и внутреннюю политику. Пресс-секретарь Белого дома призвала Палату представителей прекратить тратить время на собственные политические разногласия и начать работать в двухпартийном режиме, чтобы избежать приостановки работы государственных органов и учреждений.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил план по предотвращению шатдауна в США менее чем за неделю до его возможного наступления. Он представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ до 19 января и до 2 февраля. Проект не включает помощь Израилю и Украине.

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