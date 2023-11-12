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01:37, 12 ноября 2023Мир

В США предложили план предотвращения шатдауна

Спикер Конгресса США Джонсон предложил проект по предотвращению шатдауна

Фото: Pixabay

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил план по предотвращению шатдауна в США менее чем за неделю до его возможного наступления. Об этом сообщает Fox New.

Он представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ. Часть из них, связанная с энергетикой, транспортом и военным правительством, получит финансирование до 19 января.

Средства на остальные правительственные сектора будут рассчитаны до 2 февраля. В документе ни одна из частей не включает деньги на помощь Израилю или Украине. Отмечается, что законодатели планируют проголосовать по проекту спикера во вторник, 14 ноября.

30 сентября президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства на 45 дней, до 17 ноября, несмотря на то, что раскритиковал его за отсутствие помощи Украине. До этого документ был одобрен Палатой представителей и Сенатом Конгресса Соединенных Штатов.

До принятия законопроекта политики были серьезно обеспокоены угрозой шатдауна — приостановки работы государственных органов и учреждений. Это могло произойти, если бы Конгресс не успел согласовать бюджет на новый финансовый год в установленный срок до 1 октября.

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      Марина Совина
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