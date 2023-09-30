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17:02, 30 сентября 2023Мир

В США начался отсчет до возможной приостановки работы правительства

Белый дом начал обратный отсчет до возможной приостановки работы правительства

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Пресс-служба Белого дома начала отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США. Информирование проводится в социальной сети X (бывший Twitter).

«15 часов до того, как республиканцы Палаты представителей прекратят работу правительства. Шатдаун может поставить под угрозу жизненно важную помощь в области питания почти семи миллионам женщин и детей по всей стране», — говорится в сообщении.

Ранее Newsweek сообщило, что возможная приостановка работы правительства США с 1 октября станет катастрофой для Украины. Отмечается, что это «может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину».

Конгресс может не успеть согласовать бюджет на новый финансовый год в установленный срок до 1 октября. Во время шатдауна некритичные учреждения и органы закрываются, а сотни тысяч их сотрудников отправляются в неоплачиваемый отпуск.

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    Алевтина Запольская
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