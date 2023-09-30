Миллионы американцев могут остаться без зарплат и пособий. Как США оказались в шаге от глобального социального кризиса?

Правительство и государственные службы США могут приостановить работу 1 октября

Над Соединенными Штатами нависла угроза шатдауна (shutdown — англ. отключение) — приостановки работы государственных органов и учреждений. Все из-за того, что Конгресс, скорее всего, не успеет согласовать бюджет на новый финансовый год в установленный срок до 1 октября. Пока длится шатдаун, некритичные учреждения и органы закрываются, а сотни тысяч их сотрудников отправляются в неоплачиваемый отпуск.

«Вопрос в том, как долго продлится [шатдаун]. Его продолжительность больше, нежели сам его факт, будет сказываться на американских домохозяйствах», — отметил Эмерсон Сприк, старший экономический аналитик Bipartisan Policy Center. По мнению большинства наблюдателей, кризис может затянуться на несколько недель и нанести ощутимый урон экономике страны.

США оказались на грани кризиса из-за споров внутри Республиканской партии

Причиной нынешнего шатдауна стали разногласия между спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и его наиболее радикально настроенными однопартийцами. Они требуют сократить расходы правительства на 2024 финансовый год на 120 миллиардов долларов, считая слишком «щедрой» сумму, согласованную Маккарти с президентом Джо Байденом во время переговоров по потолку госдолга в мае. Белый дом и демократы, контролирующие Сенат, с такими требованиями не согласились.

Кевин Маккарти Фото: J. Scott Applewhite / AP

Маккарти не может обойтись без поддержки наиболее радикально настроенных однопартийцев из-за того, что у республиканцев совсем незначительный перевес в Палате представителей. Проблему усложняет и то, что в предыдущие годы Конгресс утверждал все 12 законопроектов, предусматривающих финансирование разных частей правительства, одним гигантским пакетом, но в этот раз Маккарти пошел на уступки своим однопартийцам, потребовавшим рассматривать каждый из 12 законопроектов по отдельности для большей прозрачности.

Предложенный Маккарти краткосрочный бюджет, который бы сократил правительственные расходы на 30 процентов, но позволил бы федеральным органам продолжить работу до 31 октября, не снискал достаточной поддержки. Демократы проголосовали против, поскольку настаивают на изначальном долгосрочном бюджете, согласованном Байденом и Маккарти еще в мае. К ним присоединился 21 член представителей палаты из числа более радикально настроенных республиканцев, которые рассчитывают с помощью шатдауна продавить более усеченный вариант долгосрочного бюджета.

Однако Маккарти отказался признать неизбежность шатдауна и отметил, что у него «есть другие идеи». Как отмечает The Guardian, в теории политик может объединить силы с демократами для принятия бюджета в его изначальном виде, но в таком случае однопартийцы отстранят его от должности спикера Палаты представителей.

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Военная помощь Украине оказалась под угрозой из-за шатдауна

Жаркие споры вызывает и вопрос предоставления военной помощи Украине: ряд республиканцев, оппонирующих Маккарти, настаивают на сокращении ее объемов. Сенаторы-демократы выдвинули предложение по краткосрочному бюджету до 17 ноября, которое включало выделение Киеву 6 миллиардов долларов — четверть от запланированных Байденом 24 миллиардов. Однако и такое временное решение не устроило республиканцев — членов Палаты представителей.

Я с первого дня четко заявила, что никакие деньги не должны идти на Украину и что наша позиция должна заключаться в установлении мира в этой стране. Сейчас мы финансируем разрушение Украины Марджори Тейлор Грин конгрессвумен-республиканка, выступающая против Маккарти

Поздним вечером 28 сентября Палата представителей все же приняла законопроект о финансировании Пентагона в размере 826 миллиардов долларов, исключив положение о помощи Украине. При этом был принят отдельный документ, предусматривающий выделение из бюджета Пентагона 300 миллионов долларов на нужды Украины.

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Конгресс США наделен исключительным правом на утверждение госбюджета

Согласно конституции США, Конгресс наделен исключительным правом на внесение финансовых законопроектов, в том числе касающихся ежегодного бюджета федеральных органов власти. Лишь после того, как такие законопроекты будут поддержаны обеими палатами Конгресса, их отправляют на подпись президенту США.

Подобная «власть кошелька» — один из главных рычагов давления Конгресса на исполнительную ветвь власти

Эту особенность в устройстве государства американские отцы-основатели позаимствовали у Великобритании. Палата общин британского парламента обладает исключительным правом устанавливать налоги и тратить доходы государства — это один из главных рычагов контроля над королевской властью и аристократией, входящей в Палату лордов.

Член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес рядом с ноутбуком, на котором идет обратный отсчет времени до закрытия правительства Фото: Anna Rose Layden / Bloomberg / Getty Images

Работа федеральных органов США может быть приостановлена с 1 октября

1 октября в США начинается новый финансовый год. К 00:01 воскресенья по вашингтонскому времени (07:01 по московскому) Конгрессу необходимо согласовать 12 законопроектов, связанных с финансированием федеральных органов, либо принять так называемую пролонгированную резолюцию (continuing resolution, CR) для поддержания работы правительства на то время, пока идут дискуссии о бюджете.

В противном случае наступает шатдаун — вынужденная приостановка работы федерального правительства из-за бюджетного дефицита. Часть государственных органов и учреждений свернут наименее ключевые направления деятельности до тех пор, пока либо внутри Конгресса, либо между Конгрессом и президентом не будет найден компромисс.

Приостановка финансирования не распространяется на обязательные бюджетные расходы вроде соцобеспечения и национальной программы медицинского страхования Medicare, на которые приходится около 70 процентов расходов федерального правительства. Остальные 30 процентов, которые как раз должны быть согласованы в рамках этих 12 законопроектов, включают в себя оборонные расходы, в том числе зарплаты военнослужащим, программы общественного здравоохранения и профилактики, инфраструктурные проекты, льготы и пособия.

Шатдаун затронет миллионы американцев

Если Конгрессу так и не удастся прийти к соглашению, около двух миллионов американских государственных служащих будут либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо продолжат работать без зарплаты. Зарплаты задержат и 1,3 миллиона военнослужащих, которые должны будут продолжать нести службу.

Это невероятно опасно, безрассудно и нелепо, что мы не можем обеспечить работу правительства Бен Кардин конгрессмен-демократ, глава комитета Сената по международным отношениям

Кроме того, американское правительство не сможет заключать новые контракты и прекратит платить уже нанятым подрядчикам; тем, в свою очередь, придется сокращать штат или отправлять работников в неоплачиваемый отпуск. В зоне риска окажутся и госпрограммы по продовольственной и жилищной поддержке малоимущих, пенсии для ветеранов, а также займы для фермеров и малого бизнеса.

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Если шатдаун продлится несколько недель, то даже ключевые работники — вроде авиадиспетчеров и сотрудников налоговой — могут перестать появляться на работе в знак протеста. Миллионы американцев могут оказаться без доступа к ключевым государственным услугам, а вся транспортная система США, включая аэропорты, будет парализована.

Шатдауны всегда отрицательно сказываются на экономике страны, замедляя темпы роста ВВП и снижая потребительский спрос. И чем дольше они длятся — тем больше урон. Приостановка работы правительства может наложиться на другие негативные факторы, вроде роста цен на бензин и предстоящей забастовки сотрудников автомобильной промышленности.

Фото: Richard B. Levine / Globallookpress.com

Последний раз правительство США приостанавливало свою работу в 2018 году

С 1980 года американское правительство уже 14 раз приостанавливало свою работу. Последний — правда, частичный — шатдаун произошел при прошлом президенте США Дональде Трампе. Он начался в полночь 21 декабря 2018 года, продлился рекордные 34 дня (вплоть до 25 января 2019 года) и затронул 800 тысяч госслужащих. Причиной стали разногласия между Трампом и Конгрессом по поводу строительства стены на границе с Мексикой. Члены Палаты представителей тогда согласовали бюджеты для некоторых федеральных агентств — министерств сельского хозяйства, торговли и внутренней безопасности, — тогда как остальные частично прекратили работу.

До этого в 2013 году между тогдашним президентом США Бараком Обамой и Сенатом с одной стороны и контролируемой республиканцами Палатой представителей с другой возникли разногласия по поводу финансирования закона о доступном здравоохранении, также известного как Obamacare. Работа федеральных органов была приостановлена на 16 дней; 800 тысяч госслужащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск; задержали зарплаты 1,3 миллиона человек, которые были вынуждены продолжать работать.

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