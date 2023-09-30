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10:35, 30 сентября 2023Мир

В США назвали шатдаун правительства с 1 октября катастрофой для Украины

Newsweek: шатдаун правительства США с 1 октября станет катастрофой для Украины

Фото: Unsplash

Возможная приостановка работы правительства США с 1 октября — так называемый шатдаун — станет катастрофой для Украины. Об этом пишет Newsweek.

В материале отмечается, что это «может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину».

Уточняется, что шатдаун затронет почти все сферы деятельности правительства США, а также конфликт на Украине, что может вылиться в катастрофу для Киева.

Ранее сообщалось, что приостановка работы американского правительства, шатдаун, поставит под угрозу обучение украинских солдат и отправку оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). В случае шатдауна Пентагон не сможет заключать новые контракты с оборонной промышленностью на производство оружия для ВСУ из-за прекращения финансирования Инициативы по содействию безопасности Украины.

Шатдаун — остановка деятельности федеральных органов власти из-за отсутствия финансирования. Он может произойти, если не будут приняты находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений.

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    Игорь Дмитров
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