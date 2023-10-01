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06:41, 1 октября 2023Мир

Байден подписал проект финансирования правительства США без помощи Украине

Байден подписал проект финансирования правительства США на 45 дней
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не входит помощь Украине, после одобрения закона Конгрессом. Об этом сообщил Белый дом.

Глава государства утвердил закон HR 5860 30 сентября (по местному времени), тем самым предотвратив шатдаун, который наступил бы с 7:00 мск 1 октября.

Закон также продлевает до 17 сентября действие некоторых истекающих полномочий.

Ранее Байден прокомментировал принятие Конгрессом проекта временного финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающего в себя средства на нужды Украины. По его словам, Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может допустить прекращения помощи Киеву.

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    Марина Совина
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