Сенат США одобрил проект финансирования правительства на 45 дней

Сенат США одобрил проект временного финансирования правительства США сроком на 45 дней, который не включает в себя средства на нужды Украины. Трансляция голосования проходила на сайте верхней палаты Конгресса.

Теперь инициативу направят на подпись президенту США Джо Байдену, у которого формально остается чуть более трех часов, чтобы не избежать наступления шатдауна в стране.

30 сентября законопроект о бюджете поддержала Палата представителей — 209 демократов и 126 республиканцев. Всего за инициативу выступили 335 конгрессменов, 91 — высказался против.

Ранее Байден прокомментировал возможный шатдаун в США и подчеркнул, что разногласия в правительстве сейчас неприемлемы. Позже он опубликовал еще один пост, в котором обвинил республиканцев Палаты представителей в бездействии.