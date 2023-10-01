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03:39, 1 октября 2023Мир

Сенат США одобрил проект финансирования правительства

Сенат США одобрил проект финансирования правительства на 45 дней

Фото: Unsplash

Сенат США одобрил проект временного финансирования правительства США сроком на 45 дней, который не включает в себя средства на нужды Украины. Трансляция голосования проходила на сайте верхней палаты Конгресса.

Теперь инициативу направят на подпись президенту США Джо Байдену, у которого формально остается чуть более трех часов, чтобы не избежать наступления шатдауна в стране.

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30 сентября законопроект о бюджете поддержала Палата представителей — 209 демократов и 126 республиканцев. Всего за инициативу выступили 335 конгрессменов, 91 — высказался против.

Ранее Байден прокомментировал возможный шатдаун в США и подчеркнул, что разногласия в правительстве сейчас неприемлемы. Позже он опубликовал еще один пост, в котором обвинил республиканцев Палаты представителей в бездействии.

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    Марина Совина
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