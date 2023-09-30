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18:26, 30 сентября 2023Мир

Байден прокомментировал возможный шатдаун в США

Президент США Байден: разногласия в правительстве сейчас неприемлемы

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал возможную приостановку работу правительства страны, так называемый шатдаун, который может наступить уже 1 октября. Своим мнением глава государства поделился в X (бывший Twitter).

«Сейчас в Конгрессе есть люди, которые сеют столько разногласий, что готовы сегодня вечером закрыть правительство. Это неприемлемо», — написал американский лидер.

Позже он опубликовал еще один пост, в котором обвинил республиканцев Палаты представителей в бездействии.

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Шатадун может произойти из-за того, что Конгресс, скорее всего, не успеет согласовать бюджет на новый финансовый год в установленный срок до 1 октября. Пока длится шатдаун, некритичные учреждения и органы закрываются, а сотни тысяч их сотрудников отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Причиной нынешнего шатдауна стали разногласия между спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и его наиболее радикально настроенными однопартийцами. Они требуют сократить расходы правительства на 2024 финансовый год на 120 миллиардов долларов, считая слишком «щедрой» сумму, согласованную Маккарти с президентом Джо Байденом во время переговоров по потолку госдолга в мае. Белый дом и демократы, контролирующие Сенат, с такими требованиями не согласились.

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