«Рецепт еще большего хаоса». В Палате представителей США предложили новый план бюджета правительства без помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Джонсон предложил план бюджета без помощи Киеву

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон менее чем за неделю до возможного шатдауна предложил законопроект по финансированию правительства страны, в который снова не вошли расходы на помощь Украине. Инициативу уже раскритиковали в Белом доме, назвав ее «рецептом еще большего хаоса». Идея также не встретила одобрения среди некоторых однопартийцев спикера. Кроме того, даже в случае принятия нижней палатой Сенат, где большинство сохраняют демократы, со значительной долей вероятности заблокирует проект.

Законопроект предполагает двухэтапное финансирование правительственных программ

Предложенный Джонсоном законопроект предполагает двухэтапное финансирование правительственных программ. Согласно документу, часть из них, связанная с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована в срок до 19 января.

Средства на остальные правительственные сектора будут рассчитаны до 2 февраля. При этом ни одна из частей предложенного Джонсоном законопроекта не включает деньги Израилю или Украине.

Ожидается, что Палата представителей проголосует по проекту во вторник, 14 ноября. Если законопроект не примут до 17 ноября, то работа федерального правительства будет приостановлена.

Инициативу Джонсона не поддержали республиканцы и, вероятно, отклонят демократы в Сенате

Издание Politico сообщило, что некоторые республиканцы раскритиковали предложение спикера, что снижает шансы на одобрение законопроекта в Палате представителей, которую контролирует Республиканская партия.

Джонсон заявил, что ожидает подобного развития событий и рассчитывает на поддержку плана частью демократов. Против подобного пакета расходов уже высказались конгрессмены Чип Рой (республиканец от штата Техас), Марджори Тейлор Грин (от штата Джорджия) и Уоррен Дэвидсон (от штата Огайо).

Издание отмечает, что даже в случае одобрения в Палате представителей законопроект с высокой степенью вероятности будет отклонен в Сенате Конгресса США, где большинство сохраняют демократы. Таким образом, предложенная спикером инициатива вряд ли предотвратит шатдаун.

В Белом доме назвали проект несерьезным предложением

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала предложенный спикером Палаты представителей законопроект, назвав его несерьезным предложением.

Это предложение является рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев и ведет к очередным шатдаунам, точка. Республиканцы в палате представителей тратят драгоценное время на несерьезное предложение, подвергнутое резкой критике членами обеих партий Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома

Она добавила, что шатдаун поставит под угрозу важнейшие приоритеты национальной безопасности и внутреннюю политику. Жан-Пьер призвала Палату представителей прекратить тратить время на собственные политические разногласия и начать работать в двухпартийном режиме, чтобы избежать приостановки работы государственных органов и учреждений.

Американские политики не могут договориться о помощи Украине

30 сентября президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства на 45 дней, до 17 ноября, несмотря на то, что раскритиковал его за отсутствие помощи Украине. До этого документ был одобрен Палатой представителей и Сенатом Конгресса Соединенных Штатов.

До принятия законопроекта политики были серьезно обеспокоены угрозой шатдауна — приостановки работы государственных органов и учреждений. Это могло произойти, если бы Конгресс не успел согласовать бюджет на новый финансовый год в установленный срок до 1 октября.

На фоне неопределенности с финансированием правительства США Палата представителей 3 октября отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Это произошло впервые в истории Соединенных Штатов.

25 октября законодатели с четвертой попытки избрали нового спикера. Им стал республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон.

Издание The Hill отмечало, что политик со временем изменил свою позицию по отношению к Украине и сейчас скептически оценивает запросы на оказание помощи Киеву.

После избрания Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.

В начале ноября Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю на сумму около 14,3 миллиарда долларов без упоминания Украины. Контролируемый республиканцами законодательный орган настаивал на разделении запросов о финансировании, однако не получил поддержки как в Сенате, так и в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила конгрессменов в политизации вопроса. Она подчеркнула, что выделение средств обеим странам относится к национальной безопасности Соединенных Штатов.

7 ноября демократы в Сенате Конгресса США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины.

В Белом доме заявили, что президент Джо Байден также отвергнет возможный законопроект на предложенных Палатой представителей условиях.

У США практически иссякли средства на поддержку Украины

Помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила, что у США нет средств для прямой бюджетной поддержки Украины, без новых ассигнований гуманитарная помощь может полностью прекратиться.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подтвердил, что Соединенные Штаты израсходовали почти все средства, выделенные на все направления поддержки Украины с февраля 2022 года. Он уточнил, что Вашингтон потратил 96 процентов предусмотренных Киеву финансов.

10 ноября агентство Bloomberg писало, что у Пентагона остался один миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия у ВСУ. Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине.

Заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх подчеркнула, что новые поставки будут становиться все меньше и меньше.

В свою очередь правительство США в лице главы Пентагона Ллойда Остина, госсекретаря Энтони Блинкена, главы Минфина Джанет Йеллен и главы USAID Саманты Пауэр призвали Конгресс выделить новую экономическую помощь Киеву в размере 11,8 миллиарда долларов.