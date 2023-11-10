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23:08, 10 ноября 2023Мир

В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

Bloomberg: у Пентагона остался один миллиард долларов на поддержку ВСУ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

У Пентагона остался один миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия у ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg.

«Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине», — отмечается в статье.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что новые поставки будут становиться все меньше и меньше.

9 ноября заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что президент США Джо Байден отвергнет возможный законопроект о выделении финансовой помощи Израилю без средств для Украины.

Ранее члены Республиканской партии США поспорили о необходимости поддерживать Киев. В частности, предприниматель Вивек Рамасвами назвал Украину коррумпированной страной, заявив, что территории, находящиеся под контролем России, являются русскоязычными регионами.

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      Марина Совина
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