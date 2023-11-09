Республиканцы США поспорили о поддержке Украины

Республиканцы США Рамасвами и Десантис раскритиковали помощь Украине

Члены Республиканской партии США поспорили о поддержке Украины. Об этом сообщает The Hill.

Уточняется, что предприниматель Вивек Рамасвами и губернатор Флориды Рон ДеСантис высказали резкую критику продолжающейся помощи Киеву. Рамасвами также назвал Украину коррумпированной, заявив, что территории под контролем России являются русскоязычными регионами.

«Если представить это как своего рода битву добра со злом: не верьте этому. Украина не является образцом демократии», — сказал он.

В свою очередь ДеСантис высмеял просьбу президента США Джо Байдена о выделении Украине дополнительных миллиардов долларов. По его мнению, Вашингтону следует сосредоточиться на границе США и Мексики, а также Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом бывший посол ООН Никки Хейли присоединилась к бывшему губернатору Нью-Джерси Крису Кристи, который решительно поддержал Украину. По их мнению, борьба Украины жизненно важна для национальной безопасности США.

Ранее в США рассказали о разногласиях среди советников Байдена из-за Украины. Отмечается, что мнения чиновников разделились из-за провала украинского летнего контрнаступления.