В США рассказали о разногласиях среди советников Байдена из-за Украины

RS заявил о разногласиях среди советников Байдена из-за Украины

Почетный профессор Колледжа Колорадо Дэвид Хендриксон заявил, что среди советников Белого дома мог возникнуть раскол из-за ситуации на Украине. Об этом он написал в статье для американского журнала Responsible Statecraft.

Хендриксон рассказал о разногласиях среди советников американского президента США Джо Байдена из-за Украины и объяснил, что это произошло «из-за почти полного провала украинского летнего контрнаступления». На фоне этих событий мнения чиновников разделились.