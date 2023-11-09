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06:52, 9 ноября 2023Мир

В США рассказали о разногласиях среди советников Байдена из-за Украины

RS заявил о разногласиях среди советников Байдена из-за Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Почетный профессор Колледжа Колорадо Дэвид Хендриксон заявил, что среди советников Белого дома мог возникнуть раскол из-за ситуации на Украине. Об этом он написал в статье для американского журнала Responsible Statecraft.

Хендриксон рассказал о разногласиях среди советников американского президента США Джо Байдена из-за Украины и объяснил, что это произошло «из-за почти полного провала украинского летнего контрнаступления». На фоне этих событий мнения чиновников разделились.

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