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20:52, 5 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский допустил переговоры других стран с Россией по Украине

Зеленский допустил, что другие страны могут обсудить с Россией урегулирование

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Другие страны могут обсудить с Россией урегулирование, допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC.

«Может, в каких-то кругах, может, некоторые страны, я уверен, что есть некоторые страны, которые на уровне разведок или советников глав государств, наверное, они говорят с Россией, наверное, они думают, как решить все», — сказал политик.

По его словам, он слышал много разных голосов и эмоций без какой-либо конкретики и предложений касательно переговоров. На сегодняшний день у Украины нет никаких связей с Россией, добавил он.

Ранее Зеленский решил объяснить экс-лидеру США Дональду Трампу проблемы урегулирования украинского конфликта. Он также заявил, что не верит Трампу, что он сможет урегулировать конфликт за сутки.

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      Алевтина Запольская
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