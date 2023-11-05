Зеленский допустил переговоры других стран с Россией по Украине

Зеленский допустил, что другие страны могут обсудить с Россией урегулирование

Другие страны могут обсудить с Россией урегулирование, допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC.

«Может, в каких-то кругах, может, некоторые страны, я уверен, что есть некоторые страны, которые на уровне разведок или советников глав государств, наверное, они говорят с Россией, наверное, они думают, как решить все», — сказал политик.

По его словам, он слышал много разных голосов и эмоций без какой-либо конкретики и предложений касательно переговоров. На сегодняшний день у Украины нет никаких связей с Россией, добавил он.

Ранее Зеленский решил объяснить экс-лидеру США Дональду Трампу проблемы урегулирования украинского конфликта. Он также заявил, что не верит Трампу, что он сможет урегулировать конфликт за сутки.