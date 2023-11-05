Зеленский пригласил Трампа на Украину

Зеленский решил объяснить Трампу, что украинский конфликт не решить за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский решил объяснить экс-лидеру США Дональду Трампу проблемы урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает NBC.

«Я приглашаю [бывшего] президента Трампа [на Украину]. Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить [бывшему] президенту Трампу, что он не сможет (...) принести мир [на Украину]», — заявил украинский политик.

Зеленский также заявил, что не верит Трампу, что он сможет урегулировать конфликт за сутки.

Ранее в Великобритании рассказали об упущенном Украиной шансе победить. Вооруженные силы страны (ВСУ) не добились значительных успехов в ходе контрнаступления, заявил полковник ВС Великобритании в отставке Ричард Кемп.