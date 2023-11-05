Полковник ВС Британии Кемп: Киев упустил шанс на победу в конфликте с Москвой

Киев упустил свой лучший шанс на победу в конфликте с Москвой. Об этом просчете Украины рассказал полковник ВС Великобритании в отставке Ричард Кемп в колонке издания The Daily Telegraph.

По его мнению, в том, что Вооруженные силы страны (ВСУ) не добились значительных успехов в ходе контрнаступления, виновато промедление Запада. «В ситуации, когда Украина лишена нужного ей для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы выглядят плачевными», — объяснил Кемп.

Киев мог бы обеспечить себя дальнейшей поддержкой западных стран, если бы до наступления холодов смог прорвать российскую оборону или нанести серьезные потери армии противника. Однако теперь, по словам отставного полковника, таких гарантий нет, а провал связан в том числе с тем, что союзники долго тянули с поставками тяжелого вооружения и ракет дальнего действия, опасаясь реакции Москвы.

Теперь же Европа будет все сильнее задумываться о способах добиться договоренностей с Кремлем о завершении конфликта. Усугубить ситуацию могут и грядущий президентские выборы в США, для побед в которых у действующего американского лидера Джо Байдена нет внешнеполитических козырей, отмечает Ричард Кемп.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров, отвечая на вопрос, возможно ли мирное урегулирование конфликта, рассказал, что президент республики Владимир Зеленский отменит все прошлые запреты и прибудет в Москву немедленно, если того пожелают в Вашингтоне. Он подчеркнул, что у Киева не осталось возможностей для самостоятельного принятия решений.