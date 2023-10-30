«Будет сделано немедленно». На Украине назвали условие для отмены запрета на переговоры и визита Зеленского в Москву

Азаров назвал решение США условием переговоров и визита Зеленского в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Москву немедленно при условии, что перед этим ему поступит звонок с подобным требованием из США. Об этом сообщил экс-премьер республики Николай Азаров, отвечая на вопрос, возможно ли мирное урегулирование украинского конфликта, в беседе с «Известиями».

По словам Азарова, ныне действующий указ о запрете переговоров Киева с Москвой также будет отменен, если такое решение примут западные партнеры Украины.

Ему может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: "Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву". И так будет сделано немедленно Николай Азаров Бывший премьер-министр Украины

Бывший премьер-министр Украины подчеркнул, что сегодня о самостоятельности страны в принятии решений могут говорить только совсем незнакомые с ситуацией люди. Он привел в пример учреждение специальной комиссии, без решения которой на Украине не могут назначить даже районного прокурора.

«А состоит она (комиссия. — Прим. «Ленты.ру») из американцев. Что еще дальше рассказывать?» — объяснил Азаров.

Ранее экс-премьер республики заявил, что «киевского следа» в конфликте с Россией нет, поскольку развязывание войны на Донбассе идет вразрез с интересами украинского народа.

Кроме того, Азаров рассказал, что Украина не может быть враждебной России страной. «Это абсолютно неорганично», — объяснил политик.

Тема переговоров между Россией и Украиной все чаще затрагивается на Западе

Как в США, так и в странах Европы на самых разных уровнях начали появляться мнения о том, что мирные переговоры с Россией являются единственным шансом не только для выживания Украины, но и для предотвращения угрозы Западу.

В октябре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил свою страну в качестве «непредвзятого, беспристрастного, безопасного» места для переговоров между Россией и Украиной, если они будут на это настроены.

В США политические эксперты высказывают мнения, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с Россией и позиция американской стороны могут привести к полному уничтожению Украины.

Тем временем французский политический обозреватель Жак Сапир призвал Зеленского признать потери территорий ради мира в стране. Это, по мнению журналиста, лишь одно из трех условий, которое гарантирует дальнейшее существование Украины. Остальные два — отказ от вступления страны в ЕС и НАТО, а также использование русского языка наравне с украинским.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер раскрыл причину приостановки переговоров о мире между Россией и Украиной. По его словам, именно США не разрешили Киеву продолжить мирные переговоры с Москвой в Стамбуле в марте 2022 года.

В России рассказали об эффекте от нынешних контактов Москвы и Киева

В конце октября стало известно, что Россия и Украина ведут неофициальные переговоры, обсуждая ключевые гуманитарные вопросы. Среди них — обмен пленными, проход судов по Черному морю, а также возвращение детей. Посредниками в этих тайных контактах часто выступают Турция, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Ватикан и Международный комитет Красного Креста, однако большинство обсуждений ведется напрямую.

Об эффекте подобных контактов рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он подчеркнул, что в основном ведется координация поставок российского газа через территорию Украины и обмена военнопленными. Однако, по его словам, это нельзя назвать полноценными политическими переговорами государств.

Это никоим образом не отменяет того факта, что официальные власти Украины запрещают политические переговоры, но не для решения коротких вопросов прикладного характера. Мы в России говорим об этом, как о препятствии, которое мешает всерьез обсуждать темы содержательных переговоров о сути и проблематике самого конфликта Андрей Климов Российский сенатор

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о замораживании переговорного процесса. Он отмечал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.