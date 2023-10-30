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03:01, 30 октября 2023Бывший СССР

На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву

Экс-премьер Украины назвал условие для визита Зеленского в Москву на переговоры

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский немедленно приедет с визитом в Москву, при одном условии — если такое распоряжение поступит от правящих элит в США. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал экс-премьер республики Николай Азаров, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры о мире между странами.

По указу американской стороны, по словам Азарова, украинский лидер смог бы отменить указ, запрещающий вести переговоры с Россией. «Ему (Зеленскому. — Прим. «Ленты.ру») может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: "Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву". И так будет сделано немедленно», — подчеркнул бывший премьер-министр Украины.

По словам Азарова, мало кто сегодня не знает, что режим Зеленского не может принимать самостоятельные решения и руководствуется указаниями западных партнеров.

«Мне рассказывал один человек, что они (власти Украины. — Прим. «Ленты.ру») не могут назначить какого-то районного прокурора. Они же закон приняли, по которому судей подбирает специальная комиссия. А состоит она из американцев. Что еще дальше рассказывать?» — объяснил Азаров.

Ранее бывший советник президента США Даг Бэндоу назвал отказ Украины от переговоров с Россией фатальным для Зеленского политическим шагом. Он предупредил, что это решение будет иметь тяжелые последствия и для Запада.

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      Александра Синицына
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