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05:38, 29 октября 2023Интернет и СМИ

В США назвали фатальный для Зеленского политический шаг

AС: отказ Зеленского от мирных переговоров может стать фатальным для Запада

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Отказ Киева от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия для Запада. На это в колонке для American Conservative (AC) указал бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

Он объяснил, что поскольку Владимир Зеленский не желает вступать в переговорный процесс, единственным способом победить в конфликте для Киева является подключение союзников Украины к боевым действиям. Однако для Запада это окажется фатальным, поскольку Россия обладает преимуществом в войне на истощение, уверен эксперт.

Ранее журналистка Ханна Ноут в материале для New York Times (NYT) пришла к выводу, что Киев теряет внимание СМИ и поддержку союзников на фоне палестино-израильского конфликта. «Опасения, что Запад начал испытывать усталость от Украины, были вполне реальны и до 7 октября, и будут продолжать расти», — считает она.

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