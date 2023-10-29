AС: отказ Зеленского от мирных переговоров может стать фатальным для Запада

Отказ Киева от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия для Запада. На это в колонке для American Conservative (AC) указал бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

Он объяснил, что поскольку Владимир Зеленский не желает вступать в переговорный процесс, единственным способом победить в конфликте для Киева является подключение союзников Украины к боевым действиям. Однако для Запада это окажется фатальным, поскольку Россия обладает преимуществом в войне на истощение, уверен эксперт.

Ранее журналистка Ханна Ноут в материале для New York Times (NYT) пришла к выводу, что Киев теряет внимание СМИ и поддержку союзников на фоне палестино-израильского конфликта. «Опасения, что Запад начал испытывать усталость от Украины, были вполне реальны и до 7 октября, и будут продолжать расти», — считает она.