Венгрия заявила о готовности устроить у себя переговоры России и Украины

Сийярто заявил, что Венгрия без раздумий примет у себя переговоры Украины и РФ

Венгрия без раздумий примет у себя переговоры России и Украины, если стороны заявят о своей готовности. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто.

Глава венгерского МИД рассказал, что после начала специальной военной операции он связывался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Сийярто предложил им Венгрию в качестве «непредвзятого, беспристрастного, безопасного» места для переговорах. Предложение до сих пор остается актуальным, подчеркнул венгерский политик.

«Вы можете быть посредником исключительно в том случае, если обе стороны хотят этого. Так что это от нас не зависит», — высказался Сийярто.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что Россия и Украина тайно ведут переговоры, обсуждая ключевые гуманитарные вопросы. Среди них — обмен пленными, проход судов по Черному морю, а также возвращение детей.