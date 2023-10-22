«США им не разрешили». Экс-канцлер Германии порассуждал об отказе Киева от мирных переговоров и мнимой российской угрозе

Экс-канцлер ФРГ Шредер заявил, что США не разрешили Киеву пойти на мир с Россией

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung порассуждал об отказе Киева от продолжения мирных переговоров в 2022 году под давлением США и о мнимой российской угрозе, о которой заявляет Запад. Политик также прокомментировал гипотетический план урегулирования украинского конфликта и заявил о том, что Крым является частью истории России.

Шредер обвинил Вашингтон в срыве российско-украинских переговоров

Шредер заявил, что США не разрешили Украине продолжить мирные переговоры с Россией в Стамбуле в марте 2022 года. По его словам, Киев был вынужден обсуждать с Вашингтоном все вопросы, касающиеся урегулирования. Он также отметил, что в тот момент украинские власти были готовы отказаться от членства в НАТО и говорить о дальнейшей судьбе Крыма.

Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально Герхард Шредер экс-канцлер Германии

Экс-канцлер добавил, что европейская дипломатия потерпела неудачу. Из-за этого Россия будет более тесно связана с Китаем, чего Запад не должен был допустить.

В августе прошлого года Шредер встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Политик рассказал, что российский лидер проявил готовность Москвы к переговорам по Украине.

Бывший канцлер добавил, что, хотя изначальная цель поездки в Москву заключалась в обсуждении энергетической безопасности Германии, пройти мимо темы украинского кризиса было невозможно.

Шредер считает абсурдными заявления Запада об угрозе со стороны России

Шредер назвал абсурдными заявления Запада о том, что Россия якобы представляет угрозу для Европы. Он напомнил, что Москва требует статуса-кво в Донбассе и Крыму, не более.

По словам экс-канцлера, он считает действия России на Украине фатальной ошибкой, однако понимает, что страна ощущает себя в опасности, поскольку Североатлантический альянс планировал придвинуться к ее западной границе.

Политик добавил, что реакция Москвы на действия НАТО диктовалась страхом и концепцией передовой обороны.

В этой связи никто в Польше, странах Балтии и точно никто в Германии не должен ошибочно полагать, что находится в опасности. Русские не начали бы войну с членом НАТО. Никто в России не думает серьезно о том, чтобы вступить в конфликт с НАТО Герхард Шредер экс-канцлер Германии

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл причины конфликта на Украине и подчеркнул, что кризис усугубило втягивание Киева в НАТО. Он также заявил о чрезвычайной важности внеблокового статуса республики.

Глава государства отметил, что Россия никогда не возражала против мирных способов решения кризиса. Он напомнил, что для этого требуется готовность Киева соблюдать гарантии безопасности Москвы.

Шредер назвал Крым частью российской истории

Шредер также прокомментировал гипотетический план по урегулированию конфликта на Украине и заявил, что Крым является частью истории России.

Крым. Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть ее истории Герхард Шредер экс-канцлер Германии

В сентябре прошлого года экс-канцлер оценил угрозы президента Украины Владимира Зеленского захватить Крым и заявил, что они бессмысленны. Он напомнил, что регион является российским, за исключением татарского меньшинства.

В августе Шредер также указывал, что подобное намерение абсурдно. «Кто всерьез верит, что российский президент [Владимир Путин] может когда-либо снова отдать Крым?» — возмутился он.

Говоря о возможных сценариях мирного урегулирования, политик призвал Киев не пытаться вступить в НАТО, тем более что Украина все равно не сможет выполнить все условия по вступлению в Североатлантический альянс.

Экс-канцлер отметил значимость языковой проблемы в украинском обществе. Он выразил мнение, что государству следует отменить запрет на двуязычие.

Шредер обратил внимание на то, что Киеву необходимы гарантии безопасности, заявив, что предоставить их должны Совет Безопасности ООН вместе с Германией.

Экс-канцлер раскритиковал действия МИД Германии и заявил об отсутствии суверенной внешней политики

Экс-канцлер заявил, что Германия больше не проводит суверенную внешнюю политику, подчиняясь интереса США. Он отметил, что есть множество американских компаний, которые, как и прежде, действуют в России, и это не тревожит Вашингтон. В то же время Берлин выполняет политическую волю Соединенных Штатов, хотя сами они не приводят в исполнение свои политические решения.

Шредер также раскритиковал действия главы МИД Германии Анналены Бербок и счел неразумной ее критику в адрес России и Китая.

Он напомнил, что министр иностранных дел назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, и задался вопросом, зачем нужны провокации в ситуации, когда достаточно других проблем. Политик отметил, что такими промахами глава МИД наносит вред Германии и ее экономике.

Шредер указал на неуместность эмоций Бербок в отношении Путина и России, поскольку Берлин заинтересован в сохранении политических и экономических связей с Москвой.

Россия остается Россией. Независимо от того, кто и как там правит. Если политику ограничить эмоциональным фактором, как делают «Зеленые» и Анналена Бербок, то это ошибка Герхард Шредер экс-канцлер Германии

Ранее экс-канцлер признался в дружбе с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что не станет притворяться, что это не так, несмотря на критику.