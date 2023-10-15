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07:00, 15 октября 2023Мир

Бывший канцлер Германии признался в дружбе с Путиным

Экс-канцлер Германии Шредер: не стану притворяться, что не дружил с Путиным
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Герхард Шредер

Герхард Шредер . Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Süddeutschen Zeitung признался в дружбе с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что не станет притворяться, что это не так, несмотря на критику.

При этом политик добавил, что при этом он не изменит своего мнения относительно российской специальной военной операции на Украине, отметив, что собственные интересы не должны заменять собой представление интересов государства.

Экс-канцлер также указал на испортившиеся отношения с частью функционеров из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой он является.

«Неприязнь и критика не настолько болезненны, чтобы я изменил свое мнение из-за них. Или мешают моему благополучию», — сказал Шредер.

Он также раскритиковал позицию нынешних властей ФРГ и СДПГ. По его мнению, в повестке слишком много вопросов о климате, и слишком мало — об экономике.

Больше всего Шредер не согласен с внешнеполитическим курсом, например с заявлением главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она считает лидера Китая Си Цзиньпина диктатором. По его мнению, подобные высказывания разрушают шансы немецкой экономики в КНР.

Говоря о нынешнем канцлере Германии Олафе Шольце, политик отметил, что тот больше не является его близким другом, однако он не собирается «кидать его на сковородку».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Германия должна гордиться такими людьми, как Шредер. Как указал Путин, бывший канцлер во время обсуждений политических вопросов всегда «ставил во главу угла интересы немецкой экономики и немецкого государства».

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    Марина Совина
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