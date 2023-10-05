Путин восхитился экс-канцлером Германии Шредером

Путин: Германия должна гордиться такими людьми, как экс-канцлер Шредер

Германия должна гордиться такими людьми, как бывший канцлер страны Герхард Шредер. Он думает о своем народе и его интересах, рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Что касается Шредера, то Германия должна гордиться такими людьми, как он. Он настоящий сын своего народа, он прежде всего думает об интересах немецкого народа», — отметил Путин.

По словам президента России, немецкий политик во время обсуждений политических вопросов всегда «ставил во главу угла интересы немецкой экономики и немецкого государства».

В качестве одного из примеров Владимир Путин привел строительство «Северных потоков».

«Это мы с ним строили "Северный поток 1" и практически "Северный поток 2" начали. С ним это начали делать», — напомнил он.

Ранее сообщалось, что Герхарда Шредера не посадили рядом с нынешним главой правительства Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером на церемонии в честь 33-летия объединения страны.

Как отмечалось, служба протокола разместила бывшего лидера Германии в зале так, чтобы мимо него прошло не так много ведущих политиков.

Герхард Шредер был канцлером Германии в 1998-2005 годах, а затем работал в российских компаниях, из которых ушел в прошлом году. Его упрекали за связи с Россией. Летом 2022-го он встречался с Владимиром Путиным.