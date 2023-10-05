Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:18, 5 октября 2023Мир

Путин восхитился экс-канцлером Германии Шредером

Путин: Германия должна гордиться такими людьми, как экс-канцлер Шредер
Сюжет«Северный поток-2»:
Герхард Шредер и Владимир Путин

Герхард Шредер и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Германия должна гордиться такими людьми, как бывший канцлер страны Герхард Шредер. Он думает о своем народе и его интересах, рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Что касается Шредера, то Германия должна гордиться такими людьми, как он. Он настоящий сын своего народа, он прежде всего думает об интересах немецкого народа», — отметил Путин.

По словам президента России, немецкий политик во время обсуждений политических вопросов всегда «ставил во главу угла интересы немецкой экономики и немецкого государства».

В качестве одного из примеров Владимир Путин привел строительство «Северных потоков».

«Это мы с ним строили "Северный поток 1" и практически "Северный поток 2" начали. С ним это начали делать», — напомнил он.

Ранее сообщалось, что Герхарда Шредера не посадили рядом с нынешним главой правительства Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером на церемонии в честь 33-летия объединения страны.

Как отмечалось, служба протокола разместила бывшего лидера Германии в зале так, чтобы мимо него прошло не так много ведущих политиков.

Герхард Шредер был канцлером Германии в 1998-2005 годах, а затем работал в российских компаниях, из которых ушел в прошлом году. Его упрекали за связи с Россией. Летом 2022-го он встречался с Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые раскрыл детали катастрофы самолета Пригожина. В телах нашли осколки гранат

    В США раскрыли планы Трампа посетить Капитолий

    Пентагон заявили о сбитом турецком беспилотнике в Сирии

    Путин сообщил об успешном испытании «Буревестника»

    77-летний петербуржец подал в суд на секс-шоп за неудовлетворенность

    Французский фигурист исполнил на турнире запрещенный элемент и победил

    Путин рассказал о встрече с внуком генерала де Голля

    Минобороны сообщило об уничтоженном над Курской областью беспилотнике ВСУ

    «Ак Барс» обыграл «Авангард» в овертайме матча КХЛ

    Жителей российского региона предупредили о работе ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости