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20:26, 3 октября 2023Мир

Бывшего канцлера Германии Шредера не посадили рядом с Шольцем и Штайнмайером

Экс-канцлера ФРГ Шредера не посадили рядом с Шольцем и Штайнмайером на церемонии

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера не посадили рядом с нынешним главой правительства Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером на церемонии в честь 33-летия объединения страны. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что служба протокола разместила бывшего лидера Германии в зале так, чтобы мимо него прошло не так много ведущих политиков.

Шредер был канцлером в 1998-2005 годах, а затем работал в российских компаниях, из которых ушел в прошлом году. Его упрекали за связи с Россией. Летом 2022-го он встречался с президентом России Владимиром Путиным.

В мае Шредера не позвали на юбилей Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ), в которой он состоит. Такое решение было принято из-за его связей с Россией.

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    Виктория Кондратьева
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