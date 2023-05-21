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04:27, 21 мая 2023Мир

Экс-канцлера ФРГ не позвали на юбилей его партии

Экс-канцлера ФРГ Шредера не позвали на юбилей его партии из-за связей с Россией

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера не позвали на юбилей партии, в которой он состоит. Об этом сообщил генеральный секретарь Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Кевин Кюнерт, передает NDR.

Как стало известно телерадиокомпании, такое решение было принято из-за связей Шредера с Россией. Поводом стало посещение экс-канцлером посольства России 9 мая. «Пока он находится здесь рядом с поджигателем войны и агрессором, как это можно было увидеть во время визита в российское посольство на прошлой неделе, нам не о чем говорить друг с другом», — заявил Кюнерт. Празднование 160-летия СДПГ состоится 23 мая в Берлине.

Ранее Bild возмутилось появлению Шредера на торжественном приеме, который был организован посольством РФ по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Присутствие экс-канцлера на мероприятии здание охарактеризовало как «участие в празднике в плохой компании».

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Марина Совина
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