В Германии возмутились появлением Шредера на приеме в посольстве России

Bild возмутился присутствием экс-канцлера ФРГ Шредера на приеме в посольстве России 9 мая

Немецкая газета Bild оценила прием, устроенный в посольстве России по случаю 78-й годовщины Победы над нацистским Рейхом 9 мая.

В частности, издание возмутилось тем, что на торжестве появился бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Его присутствие журналисты охарактеризовали как «участие в празднике в плохой компании».

Также газета сделала акцент на галстуке лидера левой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы. Они увидели в расцветке аксессуара российский триколор, хотя оттенки красного и синего цветов абсолютно не совпадают.

Ранее посольство Украины в Германии изменило формат чествования Дня памяти и примирения 8 мая и жертв Второй мировой войны. Впервые дипломаты не стали возлагать венки к советским мемориалам в Берлине, вместо этого посол Украины в Германии Алексей Макеев возложил цветы к центральному немецкому мемориалу памяти жертв войн и тирании.

Тогда в МИД Украины пояснили, что отказываются появляться в местах, «ретранслирующих сталинскую и российскую пропаганду». Таковыми посольство назвало памятники, на которых имеются надписи типа «1941-1945», «Великая Отечественная», «За Родину», «За Сталина». «Украина четко определила свое место в Европе и мировой истории, и это одобрительно восприняли наши друзья и партнеры», — резюмировали дипломаты.