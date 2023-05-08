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01:00, 8 мая 2023Бывший СССР

Посольство Украины в Германии назвало даты «1941-1945» российской пропагандой

Посольство Украины в Германии отказалось возлагать цветы к советским памятникам в Берлине

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Посольство Украины в Германии заявило, что в этом году изменит формат чествования Дня памяти и примирения 8 мая и жертв Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Впервые дипломаты не станут возлагать венки к советским мемориалам в Берлине, вместо этого посол Украины в Германии Алексей Макеев возложит цветы к центральному немецкому мемориалу памяти жертв войн и тирании.

В МИД Украины пояснили, что отказываются появляться в местах, «ретранслирующих сталинскую и российскую пропаганду». Таковыми посольство назвало памятники, на которых имеются надписи типа «1941-1945», «Великая Отечественная», «За Родину», «За Сталина». «Украина четко определила свое место в Европе и мировой истории, и это одобрительно восприняли наши друзья и партнеры», — резюмировали дипломаты.

В феврале проукраинские активисты установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, дуло которого было направлено в сторону посольства России. Жители Берлина позднее возложили к нему цветы. Российские дипломаты считают, что тем самым немцы выразили солидарность с Москвой.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предупредил, что нежелание западных стран признавать существование и пропаганду идей нацизма на территории Украины их погубит. Политика двойных стандартов и повсеместное попустительство украинским националистическим идеям в условиях глобализации не обойдут стороной благополучные и развитые страны Запада и Северной Америки», — сказал он.

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Марина Совина
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