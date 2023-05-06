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11:05, 6 мая 2023Бывший СССР

Бастрыкин пригрозил странам Запада из-за нежелания признавать нацизм на Украине

Глава СК Бастрыкин заявил, что нежелание признавать нацизм на Украине погубит Запад

Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Нежелание западных стран признавать существование и пропаганду идей нацизма на территории Украины их погубит. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в разговоре с РИА Новостями.

«Политика двойных стандартов и повсеместное попустительство украинским националистическим идеям в условиях глобализации не обойдут стороной благополучные и развитые страны Запада и Северной Америки», — пригрозил он.

Бастрыкин также подчеркнул, что СК России продолжает расследовать преступления на териториях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Комитет занимается этим несмотря на различные заявления о бесполезной трате времени и ресурсов, отметил глава организации. По его словам, суды ЛНР и ДНР уже рассматривают уголовные дела, которые расследовал СК России. Приговоры вынесены в отношении 13 лиц.

В настоящее время СК России активно занимается расследованием попытки атаки беспилотников на Кремль. Организация устанавливает все обстоятельства произошедшего. Глава СК считает виновными «украинских националистов».

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Варвара Кошечкина
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