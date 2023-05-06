Глава СК рассказал о расследовании атаки дронов на Кремль

Глава СК Бастрыкин: следствие устанавливает все обстоятельства атаки дронов на Кремль

Следственный комитет (СК) России устанавливает все обстоятельства попытки Украины атаковать дронами Кремль, рассказал о расследовании в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявил он.

Днем 3 мая стало известно о попытке атаки беспилотников на Кремль. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в результате атаки дронов были повреждены два медных листа, покрывающих купол. В свою очередь, Елена Крылова заявила, что опаленные участки кровли заменят до 5 мая.

В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом. Там также заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на действия Украины, где и когда посчитает нужным.