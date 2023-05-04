Песков рассказал о состоянии дворца в Кремле после атаки беспилотников

Песков рассказал о повреждениях на куполе Сенатского дворца после атаки беспилотников

На куполе Сенатского дворца в Кремле, вблизи которого была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), опалены два медных листа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, описывая состояние резиденции главы государства, его слова приводит РИА Новости.

«Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено два листа, два медных листа, которые покрывают купол», — рассказал официальный представитель Кремля, объяснив, что повреждения будут оперативно устранены.