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21:56, 3 мая 2023Силовые структуры

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на Кремль

СК России возбудил уголовное дело по факту теракта из-за атаки БПЛА на Кремль
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») по факту попытки атаки беспилотников на Кремль. Об этом рассказали «Ленте.ру» в ведомстве.

«Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — уточнили в СК.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

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Марина Совина
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