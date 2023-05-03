Украинские дроны взорвались над Кремлем. Как в Москве и Киеве отреагировали на атаку?

В Москве и Киеве отреагировали на попытку нанести удар по Кремлю дронами

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве. На инцидент отреагировали российские и украинские политики.

В Госдуме назвали покушение на президента нападением на страну

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал признать террористической организацией «киевский террористический режим», который, «захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира». По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами.

Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим Вячеслав Володин председатель Государственной Думы

Другие депутаты также призвали к жесткому ответу на действия Киева. В частности, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов счел необходимым нанести ответный удар по руководству Украины.

Это самый настоящий casus belli — повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам Сергей Миронов лидер фракции «Справедливая Россия — За правду»

Депутат Михаил Шеремет полагает, что России необходимо в ответ нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского в Киеве.

«Готов передать координаты — улица Банковая, 11. Зеленскому стоит начинать бояться», — заявил парламентарий.

Его коллега по нижней палате парламента Адальби Шхагошев предположил, что ответ России будет жестким. «Это уже не красная линия, это стоп-сигнал», — констатировал он.

С ним согласился депутат Алексей Журавлев, который призвал «прицельно бить по центру Киева, уничтожить офис президента, разрушить до основания Верховную Раду, генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы».

Парламентарий от Крыма Дмитрий Белик указал на то, что организаторы атаки не должны чувствовать себя безнаказанными.

Если они думают, что у них длинные руки, то пусть знают: нам есть чем эти руки укоротить Дмитрий Белик депутат Государственной Думы

В Совете Федерации заявили, что Россия специально не наносила удары по району, где находится резиденция Зеленского

Совершая атаку на Кремль с целью покушения на президента России Владимира Путина, Украина действует как государство-террорист, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Обратите внимание: все бомбежки, все ракетные удары, которые наносила российская сторона по территории Украины, тщательно обходили Банковую улицу, места, где располагается высшая власть Украины, где располагается Верховная Рада, органы безопасности, военная разведка. Мы демонстративно эти места обходили, мы боролись за другое — за демилитаризацию и денацификацию, а не ставили целью уничтожить тех или иных руководителей Владимир Джабаров сенатор

Его коллега по верхней палате парламента Сергей Цеков, представляющий Крым, заявил, что возможным ответом России на попытку атаковать Кремль с помощью беспилотников могут стать зеркальные меры в виде удара по резиденции главы Украины Владимира Зеленского, а также по другим правительственным объектам.

«Понятно, что у нас возможностей для нанесения ударов значительно больше, чем у Украины, — сказал Цеков. — Впрочем, в любом случае решение об ответных мерах будут принимать президент России и Министерство обороны».

Украина заявила о своей непричастности к атаке

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у него нет информации об атаке на Кремль.

Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих Сергей Никифоров пресс-секретарь президента Украины

Также участие Киева в атаке опроверг советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль», — утверждает он.

Что известно о взрывах над Кремлем

Днем в среду, 3 мая, пресс-служба Кремля сообщила о попытке ночной атаки на резиденцию президента России двумя беспилотниками.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», — говорится в заявлении.

В Кремле отметили, что глава государства не пострадал, он продолжает работать согласно ранее утвержденному графику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в момент атаки Владимир Путин находился в Ново-Огарево. Он добавил, что торжественные мероприятия в Москве по случаю Дня Победы пройдут без изменений, несмотря на ЧП с дронами.