Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 3 мая 2023Россия

Песков сообщил об отсутствии Путина в Кремле в момент попытки атаки дронов ВСУ

Песков заявил, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В момент попытки атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кремль президента России Владимира Путина там не было. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нет. Сегодня он работает в Ново-Огарево», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, был ли глава государства в Кремле в момент попытки атаки беспилотников.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

О попытке атаки украинских беспилотников на Кремль стало известно днем 3 мая. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом. Там также заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на действия Украины, где и когда посчитает нужным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Песков сообщил об отсутствии Путина в Кремле в момент попытки атаки дронов ВСУ
Появилось видео возможного удара дронов ВСУ по нефтебазе в Краснодарском крае
Бывшего главу российского поселка осудили на пять лет за превышение полномочий
Близкие госпитализированного Джейми Фокса попросили молиться за него
Управляемую американскую бомбу JDAM сбили в Донбассе
Россиянка посетила Дагестан и пожаловалась на «острова и горы мусора»
На Украине рассказали о центре контроля военных поставок в Германии
Песков ответил на вопрос о проведении парада 9 мая после попытки атаки на Кремль
Появилось видео с дымом над Кремлем в ночь попытки атаки на резиденцию Путина
Кремль ответил на вопрос о публичных мероприятиях Путина после попытки покушения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.