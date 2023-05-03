Песков сообщил об отсутствии Путина в Кремле в момент попытки атаки дронов ВСУ

Песков заявил, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских дронов

В момент попытки атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кремль президента России Владимира Путина там не было. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нет. Сегодня он работает в Ново-Огарево», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, был ли глава государства в Кремле в момент попытки атаки беспилотников.

О попытке атаки украинских беспилотников на Кремль стало известно днем 3 мая. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом. Там также заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на действия Украины, где и когда посчитает нужным.