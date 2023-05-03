В России отреагировали на попытку украинских дронов атаковать Кремль

Сенатор Джабаров призвал власти Украины не удивляться ответу на попытку атаковать Кремль

Украина действует как государство-террорист, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на ночную атаку дронов на Кремль, которую в Москве назвали покушением на президента России Владимира Путина.

«Обратите внимание: все бомбежки, все ракетные удары, которые наносила российская сторона по территории Украины, тщательно обходили Банковую улицу, места, где располагается высшая власть Украины, где располагается Верховная Рада, органы безопасности, военная разведка. Мы демонстративно эти места обходили, мы боролись за другое, за демилитаризацию и денацификацию, а не ставили целью уничтожить тех или иных руководителей», — сказал сенатор.

Они ведут себя как государство-террорист. В этой связи они должны отвечать как государство-террорист. Мировое сообщество это должно понять. Если мы нанесем ответные удары, чтобы они не удивлялись, с чего вдруг Россия подвергает ударам те или иные места принятия решений на Украине. Поэтому, я думаю, все впереди Владимир Джабаров российский сенатор

Что известно об атаке

3 мая Кремль сообщил о ночной атаке двух беспилотников. Целью удара была кремлевская резиденция российского лидера, отметили в пресс-службе.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», — говорится в заявлении.

Российская сторона назвал это спланированной террористической акцией и покушением на президента накануне Дня Победы и парада 9 Мая. Москва оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, отмечается в сообщении.

Безопасность Путина

В Кремле отметили, что в результате случившегося глава государства не пострадал, он продолжает работать согласно ранее утвержденному графику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в момент атаки Владимир Путин находился в Ново-Огарево. Он добавил, что торжественные мероприятия в Москве по случаю 9 Мая пройдут без изменений.

Позже в сети было опубликовано видео с предполагаемой атакой. Их достоверность не подтверждена. На кадрах видно, как некий объект взрывается в воздухе вблизи флагштока, закрепленного на Сенатском дворце.

Реакция Киева

Украина отрицает причастность к случившемуся. «У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент [Украины Владимир] Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Запрет дронов

Незадолго до сообщения о случившемся мэр Москвы Сергей Собянин запретил запуск БПЛА в российской столице, так как беспилотники могут затруднить работу правоохранительных органов. Исключение администрация города сделала для дронов, используемых по решению органов государственной власти.

По данным РБК, аналогичный запрет ранее ввели еще в 38 российских регионах.