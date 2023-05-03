Опубликовано видео предполагаемой атаки дронов на Кремль

Опубликовано видео предполагаемой атаки беспилотников на Кремль. Ролик разместил Telegram-канал «Подъем».

На кадрах виден БПЛА, пролетающий над территорией Кремля. Аппарат взрывается в воздухе вблизи флагштока, закрепленного на Сенатском дворце.

Также на ролике можно увидеть Кремлевскую стену, а также трибуны и декорации, которые будут задействованы в праздновании 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Об попытке беспилотников атаковать резиденцию президента России в Кремле стало известно в среду, 3 мая. В администрации главы государства отметили, что в это время президент России Владимир Путин находился в Ново-Огерево.