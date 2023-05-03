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15:54, 3 мая 2023Россия

В России высказались об ответе на попытку атаковать Кремль

Сенатор Совфеда Цеков допустил зеркальные меры в ответ на попытку атаковать Кремль
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Возможным ответом России на попытку атаковать Кремль с помощью беспилотников могут стать зеркальные меры в виде удара по резиденции главы Украины Владимира Зеленского, а также по другим правительственным объектам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков.

«Если они атакуют резиденцию нашего президента, то, значит, мы имеем право атаковать резиденцию Зеленского и другие правительственные объекты Украины. Понятно, что у нас возможностей для нанесения ударов значительно больше, чем у Украины, — сказал Цеков. — Впрочем, в любом случае, решение об ответных мерах будут принимать президент России и Министерство обороны».

Он заметил, что Россия и раньше могла бы пойти на подобный шаг, но намеренно не стала его совершать ввиду особенностей проводимой операции.

«Мы ведь ведем СВО, а не войну с Украиной. Она направлена на достижение известных целей, которые озвучивались изначально. Мы гуманно относимся к гражданскому населению. А Украина идет по такому пути, что может вынудить нас пойти на ответные меры. Но понятно, что, в случае чего, атаковать мы будем не беспилотниками. Есть другие, гораздо более серьезные вещи для этого», — предупредил сенатор.

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотников нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.

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Варвара Кошечкина
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