Украина отвергла свою причастность к атаке на Кремль

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил об отсутствии информации об атаке на Кремль

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил об отсутствии информации об атаке на Кремль. Он отверг причастность Киева в комментарии Русской службе BBC в Telegram.

«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — сказал он.

Кроме того, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк аналогично отверг участие республики в атаке, пишет РИА Новости. «Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль», — утверждает он.

О попытке беспилотников атаковать резиденцию президента России в Кремле стало известно в среду, 3 мая. В администрации главы государства отметили, что в это время президент России Владимир Путин находился в Ново-Огарево. В Кремле назвали случившееся покушением на президента и террористическим актом.