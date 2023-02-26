Немцы сорвали акцию в поддержку Украины в Берлине

В Берлине жители принесли цветы к установленному у посольства России подбитому танку

Жители Берлина сорвали акцию украинских активистов в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), превратив ее в мирный протест. Соответствующее видео опубликовали очевидцы произошедшего в Twitter.

На кадрах видно, как пришедшие на мероприятие немцы начали выступать с мирными лозунгами, заявляя, что не занимают чью-либо сторону.

Организаторы акции установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, направив его дуло в сторону посольства России. Активисты утверждают, что техника якобы принадлежит российским войскам. По мнению посла Украины в ФРГ Алексея Макеева, это должно напомнить немцам «о важности победы Украины в конфликте с Россией». Однако многие пришедшие к танку жители Берлина выступили с критикой военной поддержки ВСУ и завалили машину цветами.

Один из участников акции рассказал, что граждане украсили танк розами, чтобы правительство Германии начало мирные переговоры. «Не только поставки оружия, но и восстановление дипломатических отношений без спешки. Важно, что мы должны говорить друг с другом. Мы не враги. Мы не против Украины или России. Мы друзья, мы тридцать лет выстраивали эти связи», — заявил он.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали акцию с украинским флагом перед посольством России в Лондоне. Представитель МИД России Мария Захарова назвала акцию бездарной психоделикой и «страшным сном Бандеры».