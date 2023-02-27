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16:37, 27 февраля 2023Мир

Посольство заявило о провале акции с российским ржавым танком в Берлине

Посольство России в Германии: провокация с российским танком завершилась провалом
Начало событий в новости Немцы сорвали акцию в поддержку Украины в Берлине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Провокация с танком, который назвали подбитой российской машиной, провалилась, хотя его удалось установить напротив посольства России в Берлине. Местные жители были недовольны такими действиями и возложили к машине цветы. Об этом говорится в комментарии дипмиссии России в Германии, опубликованном в Telegram.

Речь идет об акции проукраинских активистов, установивших в центре Берлина подбитый ржавый танк, дуло которого было направлено в сторону посольства России. Жители Берлина позднее возложили к нему цветы. Российские дипломаты считают, что тем самым немцы выразили солидарность с Москвой.

«Организаторы провокации явно не рассчитывали на такую реакцию местной общественности. Растерянно топчутся вокруг танка, огороженного заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал», — говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных 26 февраля, можно было заметить, как пришедшие к танку немцы начали выступать с мирными лозунгами, заявляя, что не занимают чью-либо сторону.

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Виктория Кондратьева
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