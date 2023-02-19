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23:36, 19 февраля 2023Мир

В Вашингтоне участники акции против поддержки Украины назвали врага США

В Вашингтоне участники акции против поддержки Украины назвали режим Байдена врагом США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Участники акции в Вашингтоне против поддержки Украины назвали настоящего врага США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия — не враг, Китай — не враг. Враг — это военно-промышленный комплекс и коррумпированный режим Байдена», — заявила актриса и бывший помощник в сенате Тара Рид. Она рассказала, что работала даже на действующего президента США, но не ожидала, что отношения Вашингтона и Москвы с его приходом к власти станут такими конфликтными.

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По ее словам, на украинском конфликте зарабатывает американский ВПК, и США, выйдя из Афганистана, обратились на Украину. Это нужно остановить, считает она. Также Рид заявила, что действия правительства США часто становятся абсурдными.

В свою очередь полковник в отставке, дипломат Анна Райт рассказала, что ушла с госслужбы из-за приверженности США конфликтам. «Я здесь, чтобы попросить американцев надавить на своих конгрессменов, чтобы поддержка оружием прекратилась и начались переговоры», — сказала она.

Массовая демонстрация против поддержки Украины началась в центре Вашингтона в воскресенье, 19 февраля. «Марш ярости против военной машины» организовала Либертарианская партия США. Манифестанты требуют прекращения финансовой поддержки Украины и проведения мирных переговоров, а также роспуска НАТО. После митинга планируется марш к Белому дому.

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Марина Совина
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