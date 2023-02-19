В центре Вашингтона началась массовая акция против «поддержки нацистов Украины»

Массовая демонстрация против поддержки Украины началась в центре Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

«Марш ярости против военной машины» организовала Либертарианская партия США. Еще до начала акции около ста человек собрались у мемориала Линкольна. Протестующие держат транспаранты против «поддержки нацистов на Украине» и российские флаги. Один из участников акции появился с плакатом в руках с надписью «Байден подорвал "Северный поток"».

Как заявляли организаторы, манифестанты будут требовать прекращения финансовой поддержки Украины и проведения мирных переговоров, а также роспуска НАТО. После митинга планируется марш к Белому дому. Как заявил бывший член Палаты представителей Рон Пол, протестующие намерены «осудить лунатичное движение Вашингтона к третьей мировой войне».

Ранее около десяти тысяч человек приняли участие в демонстрации против Мюнхенской конференции по безопасности. Среди прочего, они держали в руках баннеры и плакаты с призывами прекратить милитаризм и поставки оружия на Украину.