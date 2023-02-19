На акцию против поставок оружия на Украину вышли десять тысяч человек

В Мюнхене на акцию протеста против поставок оружия на Украину вышли десять тысяч человек

В демонстрации против Мюнхенской конференции по безопасности приняли участие около десяти тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.

Протестующие устроили мирное шествие до центральной площади города — Мариенплац. Среди прочего, они держали в руках баннеры и плакаты с призывами прекратить милитаризм и поставки оружия на Украину.

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Мюнхенская конференция станет источником безответственных решений, несущих с собой глобальные угрозы. По мнению сенатора, опасность этого мероприятия заключается в том, что участники будут маниакально обеспечивать свою, но не глобальную безопасность. Он добавил, что России, российским политологам и ответственным за принятие решений лицам следует отказаться от взгляда на Мюнхенскую конференцию как на «кульминацию геополитической мысли».