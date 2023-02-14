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11:47, 14 февраля 2023Россия

В Совфеде заявили об опасности Мюнхенской конференции для мира

Сенатор Косачев заявил, что Мюнхенская конференция опасна для мира
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Совет Федерации / Flickr

Запланированная на 17-19 февраля очередная Мюнхенская конференция станет источником безответственных решений, несущих с собой глобальные угрозы. Об опасности этой конференции заявил член Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, опасность Мюнхенской конференции заключается в том, что ее участники будут маниакально обеспечивать свою, но не глобальную безопасность.

«Она будет точкой зрения сильных, но далеко не всемогущих государств, одержимых идеей собственной исключительности и якобы вытекающего из нее права подчинять своей воле и своим интересам весь остальной мир. Мюнхенская конференция опасна для мира», — заявил Косачев.

Он добавил, что России, российским политологам и ответственным за принятие решений лицам следует отказаться от взгляда на Мюнхенскую конференцию как на «кульминацию геополитической мысли». «Забудем о Мюнхене. Миру нужна новая повестка международных отношений», — подытожил Косачев.

Ранее стал известен состав участников Мюнхенской конференции. Российские официальные лица не будут принимать в ней участие. Как говорил председатель конференции Кристоф Хойсген, он не хочет «давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право». МИД России до этого сам сообщал, что не отправит делегацию в Германию «по различным причинам».

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Марк Леонов
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