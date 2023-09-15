Глава немецкого МИД назвала Си Цзиньпина диктатором

Глава МИД Германии Бербок назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Fox News назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

Отвечая на вопрос американского телеведущего, чем должен закончиться украинский конфликт, Бербок указала, что «Украина должна победить в этой войне», поскольку противоположный итог стал бы «сигналом для таких диктаторов этого мира, как Си Цзиньпин».

Глава МИД ФРГ Бербок находится в США с официальным визитом.

В начале сентября Бербок с необъявленным визитом посетила Киев, прибыв в украинскую столицу ночным поездом из Польши. Цель поездки состояла в демонстрации украинским властям намерений Берлина поддерживать Киев «в экономическом, гуманитарном и военном плане».